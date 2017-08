Ligue 1 Liga, ultimo sgambetto a Neymar: salta l'esordio con l'Amiens

Ultimo capitolo della 'guerra' tra la Liga e la Ligue 1 scoppiata per il trasferimento di Neymar al Psg. Il brasiliano ex Barcellona verrà presentato oggi al Parco dei Principi ai nuovi tifosi (tutto in diretta su Premium Sport a partire dalle 15), ma non potrà scendere in campo per l'esordio stagionale in campionato dei parigini contro l'Amiens (in diretta alle 17.15 su Premium Sport HD) perchè dalla Spagna non è mai arrivato il documento necessario per il tesseramento di O'Ney, che sarebbe dovuto giungere a Parigi entro la mezzanotte di ieri sera. Senza certificato internazionale di tesseramento, iIl debutto della nuova stella del calcio francese avverrà quindi tra una settimana sul campo del Guingamp.