Ligue 1 La fidanzata di Trapp: "Se il Psg perde resto in bianco..."

Rivelazioni piccanti. Sono quelle fatte dalla fidanzata di Trapp, Izabel Goulart, nel corso di un’intervista con Matheus Mazzafera sul suo canale youtube. La modela e attrice brasiliana ha voluto fars apere che lei e il portiere della squadra di Emery fanno sesso "circa quattro-cinque volte alla settimana: dopo una vittoria importante dormiamo a malapena". Le cose vanno diversamente però se i vice campioni di Francia non ottengonoi tre punti: "Quando il Psg perde una partita importante, so che non devo aspettarmi nulla. Neanche i tacchi alti o tutta la mia biancheria sexy aiuta, dopo una sconfitta non facciamo sesso".