Ligue 1 Irruzione ultras, sospesa Saint Etienne-Rennes

Dopo il caso Bastia-Lione, nuovi incidenti coinvolgono tifosi e mondo del calcio in Francia: Saint Etienne-Rennes (che si stava giocando a porte chiuse per gli incidenti accaduti durante la partita contro il Lione dello scorso 5 febbraio) di Ligue 1 è stata sospesa per venti minuti dopo che gli ultras locali - che si erano posizionati fuori dall'impianto - hanno fatto irruzione nella curva sud. Dopo un veloce confronto con i capi-curva, i tifosi sono usciti spontaneamente dallo stadio e la situazione è tornata alla normalità.