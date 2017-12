Ligue 1 Inter, Dalbert: "A Nizza mi minacciarono di morte"

Dalbert non scende in campo da domenica 1 ottobre, quasi due mesi. In attesa di mettersi di nuovo in mostra con la maglia dell'Inter, ha confessato a France Football il suo difficile e problematico addio al Nizza di quest'estate: "Agli occhi dei tifosi ero un traditore - ha spiegato - Prima di partire, ho ricevuto molti messaggi minacciosi: qualcuno avrebbe voluto spezzarmi una gamba, altri mi auguravano la morte. Hanno anche inviato messaggi a mia moglie tramite i social network per minacciarla. Ho avvertito la loro rabbia e questo mi ha ferito". Il brasiliano ha giocato appena un anno al Nizza, contribuendo alla qualificazione ai preliminari di Champions.