Il Real Madrid perde, Di Maria è contento

Quattro stagioni, 190 partite, sei trofei vinti già messi in archivio per Angel Di Maria: l'argentino dimentica il "suo" Real Madrid e prende le parti del Barcellona che l'aveva cercato in estate. Questo è quello che traspare da Instagram dove El Fideo ha messo like ad alcuni post che parlavano della vittoria del tris blaugrana al Bernabeu.