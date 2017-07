Ligue 1 I tifosi della Juve contro Dani Alves: "Sei un mercenario"

I tifosi della Juventus all'attacco di Dani Alves dopo la frase pronunciata dal brasiliano nel corso della presentazione al Psg ("Per me la differenza tra il Psg e la Juve è che qui c'è un'organizzazione precisa e voglia di vincere"). I supporter bianconeri accusano l'esterno di essere andato a Parigi per soldi e non per ambizione: in molti bollano Dani Alves come un "mercenario".