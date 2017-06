Ligue 1 Gol, assist e record: Balotelli nella top 11 dell'Equipe

Un gol, un assist, un record personale e poi il solito giallo a sporcare una grande prestazione. Mario Balotelli trascina il Nizza al successo sul Bordeaux (2-1) segnando dal dischetto e fornendo l'assist per il gol vittoria e si guadagna così un posto nella top 11 dell'Equipe della 31esima giornata. Ma non è solo l'undicesimo gol segnato in campionato (tutti in casa) a rendere positiva la prova di SuperMario, che contro i girondini ha anche stabilito un nuovo record personale in Francia: 54 palloni toccati in 90'. Tutto perfetto insomma, ad eccezione di quel giallo a fine gara, preso contestando l'arbitro, che gli farà saltare la partita contro il Nancy.