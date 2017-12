Ligue 1 Francia, la maglia di Neymar all'asta per salvare un club

Undici magliette per salvare un club, un'asta benefica per raccogliere fondi e permettere alla società Emulation Sportive du Grau du Roi di continuare a partecipare al proprio campionato. È questa la lodevole iniziativa di Michel Mézy, ex allenatore del Montpellier, che ha deciso di donare 11 maglie da gioco della sua collezione personale per reperire i fondi necessari per salvare il piccolo club francese dalla liquidazione. Tra i preziosi cimeli anche la maglia autografata di Neymar, preziosissima per tutti i collezionisti del mondo. Proprio il giocatore brasiliano, passato dal Barcellona al Psg nell’ultima finestra di mercato, potrebbe contribuire indirettamente a salvare l’Emulation Sportive du Grau du Roi, spingendo i suoi fan a fare follie per la sua maglietta. La cifra da raccogliere per salvare il club dal fallimento si aggira intorno ai 20.000 euro, un gruzzoletto che Michel Mézy proverà a racimolare mettendo all’asta le maglie indossate da Griezmann, Zidane, Fekir, Depay, Payet, Thauvin e altre stelle della Ligue 1.