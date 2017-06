Ligue 1 Ferrari, Balotelli in visita a Maranello

Mario Balotelli ha approfittato della pausa per le Nazionali per fare un salto a Maranello, nella fabbrica Ferrari. Un ottimo modo per "consolarsi" della mancata convocazione del ct Ventura: visita alla catena di montaggio delle Rosse e selfie con gli operai, una giornata diversa per l'attaccante del Nizza.