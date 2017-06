Ligue 1 Ecco Malika, la Miss che ha fatto perdere la testa all'arbitro Chapron

Divertente siparietto prima di Caen-Angers, con l'ex Miss Francia Malika Menard che è entrata in campo per dare il calcio d'inizio mandando completamente in tilt l'arbitro Tony Chapron. A guardare le foto della bella modella e giornalista si capisce bene il perché...