Ligue 1 Curva del Marsiglia contro la Federazione francese

Prima del match contro il Saint Etienne (vinto 4-0), i tifosi del Marsiglia hanno esposto in curva una mega-coreografia (in inglese e che non ha bisogno di traduzioni...) contro la federazione francese, rea di aver chiuso parte del settore dopo le continue esplosioni di bombe-carta nel match della settimana precedente contro il Digione.