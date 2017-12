Ligue 1 Coupe de la Ligue: Monaco ai quarti, Bordeaux eliminato

Non sbaglia negli ottavi della Coupe de la Ligue il Monaco di Leonardo Jardim. I biancorossi superano 2-0 in casa in Caen e volano ai quarti di finali. Al Louis II vanno a segno Carillo (33') e Falcao (85'). Avanza anche l'Angers che supera di misura il Metz con Fulgini al 52'. Saluta invece la competizione il Bordeaux, punito 2-0 a Tolosa dai gol di Max-Alain Gradel su rigore al 36' e di Toivonen al 53'.