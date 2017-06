Ligue 1 Coppa di Francia, urlo Psg al 90': che beffa per l'Angers

L'incredibile autorete di Cissokho al 90' beffa l'Angers e regala l'11esima Coppa di Francia della sua storia al Paris Saint-Germain, che così stacca in testa l'Olympique Marsiglia fermo a quota 10. Per la squadra di Emery, al terzo trofeo stagionale nonostante una stagione deludente, si tratta del terzo successo consecutivo, record assoluto in terra francese. Dopo una partita molto equilibrata in cui i bianciìoneri hanno chiuso ogni spazio a Cavani e compagni, a decidere è stato l'autogol di Cissokho, che nel tentativo di allontanare la minaccia colpisce male la palla di testa infilando la propria porta. Svanisce il sogno dell'Angers, che era tornato in finale dopo oltre 60 anni.