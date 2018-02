Ligue 1 Coppa di Francia, Psg ok con Dani Alves in porta

Tutto facile per Paris Saint Germain e Marsiglia negli ottavi di finale di Coppa di Francia. I parigini battono 4-1 in trasferta il Sochaux: tripletta per Di Maria, a segno anche Cavani. Al 90' cartellino rosso per Trapp: Emery con cambi finiti mette in porta Dani Alves che però non deve sporcarsi i guantoni. L'Olympique a valanga sul campo del Bourg Peronnas: triplette per Ocampos e Mitroglu, arrotondano Payet, Luiz Gustavo e N'Jie. Passa anche il Les Herbiers, clamoroso 3-0 sul campo dell'Auxerre.