Ligue 1 Caos Psg, Balotelli si schiera contro Cavani

L'argomento del giorno in Francia è il diverbio andato in scena domenica sera tra Neymar e Cavani per la battuta di un calcio di rigore. L’Equipe parla di rissa tra i due nello spogliatoio solo sfiorata grazie al decisivo intervento di capitan Thiago Silva e il brasiliano ha smesso di seguire il compagno di squadra sui social. Poteva Mario Balotelli non commentare l'argomento del giorno? Non poteva. L’attaccante del Nizza, infatti, ha pubblicato nelle “Stories” di Instagram la foto del quotidiano transalpino taggando l’ex Barcellona, suo grande amico, e rivolgendosi a Cavani ha scritto: “Non dovresti nemmeno chiedere di tirarli i rigori”. Il centravanti italiano, quindi, si schiera contro l’uruguaiano, che soltanto pochi mesi fa aveva definito"un giocatore non fenomenale".