Ligue 1 Balotelli, Nizza o Dortmund? Gardaland!

L'ex attaccante di Liverpool e Milan, in scadenza con il Nizza, si diverte sulle rive del Lago di Garda in compagnia del fratello e di un amico. Per SuperMario, però, il futuro è adesso: resta sempre viva la pista che porta al Borussia Dortmund (anche se si è un po' raffreddata dopo l'arrivo in panchina di Bosz), mentre è attesa una nuova proposta di contratto del suo attuale club, che dopo i 17 gol segnati da Balo quest'anno, sarebbe pronto a fargli una proposta molto importante.