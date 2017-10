Ligue 1 Balotelli, lite social con l'interista: "Analfabeta"

Dopo il derby di Milano deciso dalla tripletta di Icardi, Mario Balotelli aveva "consigliato" al Milan, sua squadra del cuore, di comprare l'argentino. Il giorno dopo la vittoria dell'Inter ancora Maurito protagonista sui social di SuperMario, che ha litigato con un tifoso interista che continuava a beccarlo "paragonandolo" al capitano dell'Inter. "Icardi è la nostra bandiera, resterà a difendere i nostri colori, non come te che pensi solo ai soldi" scrive il tifoso e Balo non ci sta: "Se pensassi ai soldi non sarei a Nizza amico mio analfabeta".