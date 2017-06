Ligue 1 Balotelli, la nuova fidanzata si chiama Serena ed è di Lecce

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, sul numero in edicola mercoledì 14 giugno, le immagini di Mario Balotelli con la nuova fidanzata, una bella ragazza di Lecce di nome Serena. Archiviate le storie con Dayane Mello e Fanny Neguesha, l'attaccante del Nizza ha trascorso un weekend d'amore sull'Isola di Cavallo con la nuova fiamma, conosciuta un mese fa al Twiga di Monte Carlo. Chissà che questa nuova storia d'amore non convinca SuperMario a tornare in Italia. Il Sassuolo lo aspetta e per lui sarebbe importante tornare in Serie A in ottica Mondiale 2018.