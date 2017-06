Ligue 1 Balotelli, gol e inchino

Settantacinque minuti e un gol - il sesto in Ligue 1 - per ribadiare il suo magic moment: Mario Balotelli mettere ancora una volta lo zampino nella vittoria del Nizza, vittorioso 4-1 sul Nantes. Suo il momentaneo 2-0, in contropiede, che Mario ha festeggiato inchinandosi davanti ai suoi tifosi. I rossoneri continuano a cullare il sogno scudetto, Monaco e Psg sono distanti 6 punti anche grazie all'attaccante azzurro che ha messo a segno sei gol in cinque partite in campionato (7 su 7 contando l'Europa League).