Ligue 1 Balotelli, futuro a Nizza grazie ai soldi della Roma

"Grazie mille per tutte le emozioni di quest'anno, spero potremo stare di nuovo insieme. Solo il futuro lo dirà" scriveva su Instagram Mario Balotelli soltanto un mese fa. E ora sembra che la speranza di SuperMario di restare a Nizza possa trasformarsi in realtà grazie alla Roma. Nel mirino del d.s. Monchi c'è infatti il centrocampista dei rossoneri Seri, che il club della Costa Azzurra valuta 40 milioni ma per cui i giallorossi sperano di strappare uno sconto (Monchi vuole accelerare i tempi per impedire l'inserimento del Psg, che sarebbe interessato al giocatore in caso di partenza di Verratti). Che sia Roma o Psg comunque, il Nizza dovrebbe incassare una bella somma, che consentirebbe ai rossoneri di pagare l'ingaggio di Balotelli (450mila euro lordi al mese) e provare con lui l'avventura in Champions League.