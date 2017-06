Ligue 1 Balotelli e il drone: "Cercate così notizie su di me? Ridicoli!"

Lo sfogo di Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza ha pubblicato un video su Instagram in cui appare un drone che seguirebbe i movimenti di SuperMario: "Davvero? In questo modo cercate notizie sul mio conto? Ridicoli!". Balo come sempre si fa notare anche fuori dal campo...