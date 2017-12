Ligue 1 Arsenal, Sanchez pizzicato in aeroporto a Parigi: è addio?

Alexis Sanchez è uno dei più grandi uomini mercato del momento: il suo contratto con l'Arsenal va in scadenza nel 2018, per cui il cileno è libero di trovare un'altra squadra già a gennaio, trasferendosi gratis a giugno. Ecco perché fa rumore la foto che circola sul web in queste ore con Sanchez pizzicato all'aeroporto di Parigi. Il Psg potrebbe aver messo gli occhi sul giocatore preparandosi a un nuovo colpaccio, stavolta a parametro zero. Wenger, nelle settimane scorse, aveva riconosciuto la possibilità di perdere sia lui che Ozil.