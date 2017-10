Ligue 1 "Non ho rubato il pallone a Cavani: chiudete la bocca"

Dani Alves sbotta su Twitter e replica Diego Forlan. L’attaccante uruguaiano, attualmente svincolato, era andato all’attacco dell’esterno, colpevole di aver consegnato a Neymar il pallone per tirare una punizione, sottraendolo a Cavani: "Non ha senso che Dani Alves abbia fatto questo, lui non c'entra niente, se Cavani tira i rigori dopo l'addio di Ibrahimovic, è giusto che per rispetto continui a farlo. Domenica ha sbagliato perché si era deconcentrato, ma deve continuare a tirare i rigori. Anche se, per questioni di marketing, non mi sorprenderebbe che sia Neymar a farlo". L’ex Juventus ha prontamente risposto: "Semmai lo hanno tolto loro a me! Che partita avete visto? Per vostra informazione non ho tolto il pallone a nessun compagno, semmai lo hanno tolto a me. Tra l'altro l'ultimo gol da calcio piazzato del Psg l'ho fatto io. Quindi chiudete la bocca e non fate più polemiche con il mio nome".