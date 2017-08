Ligue 1 "Neymar, un campione come guardia del corpo"

Se guadagni 30 milioni netti all'anno come stipendio (senza considerare sponsor e introiti pubblicitari), puoi permetterti una guardia del corpo. E forse fai anche bene ad assumerne una. Così sembra che Neymar, il più pagato calciatore al mondo con l'arrivo al Psg, abbia ingaggiato Nordine Taleb, campione francese di UFC, come personale bodyguard. I due sono stati fotografati l'uno accanto all'altro a Saint Tropez e il lottatore non ha nascosto nulla pubblicando uno scatto su Instagram. È stato il Sun ad avanzare l'ipotesi che Taleb non sia un amico, ma lavori per Neymar, e la notizia è stata ripresa dai media di tutta Europa.