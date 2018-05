Mondiali 2018, -27 giorni: "Insalata Russia" con Mario Götze

Mancano 27 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Questa è la storia di un gol che non c’è più. Ma non di un gol normale. L’apoteosi, l’essenza, la sublimazione, lo zenit. Decisivo, nella finale dei Mondiali. “Segnarmi è un orgasmo da provare” cit duetto Calcutta-Hernan Crespo. Sono 69 in tutto nella storia, quelli segnati in una finale (nel 1950 ci fu un girone finale, non una partita secca, chiuso con il Maracanazo in cui l’Uruguay pugnalò il Brasile, mentre nel 1994 e nel 2006 finì ai rigori e le trasformazioni non le contiamo).

69. Decine di migliaia di partite, giocatori, carriere, che il calcolo delle probabilità di arrivare in finale e segnare ti sputa in faccia anche al solo pensiero di nominare quella partita. “E quando succede, capita talmente così tutto di fretta che non ti rendi conto, non capisci niente, bollito, l’hai fatto e basta” racconta Mario Götze, (mezzo)centravanti della Germania, dopo aver segnato il 69° golazo mundial.

Argentina a pezzi, tedeschi pazzi per la quarta volta. Se riguardate il video del gol, durante l’esultanza con i compagni, minuto 112 e 45 secondi, Mario stacca lo sguardo dal mucchio che lo travolge e lancia un’occhiatina alla porta: “Sì, è dentro davvero. Ventitre secondi fa ero lì in area, stop di petto, pallone giù sul sinistro e ciaone”. Ci piace leggerlo così, quello sguardo.

Quante volte ci avrà ripensato in questi quattro anni? Una volta al giorno, toglie la nostalgia di torno. Mica tanto. Lui e André Schürrle, l’assist-man di quella palla così bella che la musica non c’è (daje Coez), entrambi subentrati quel giorno al Maracana, in Russia non ci saranno. Non convocati. Cancellati da una pagina troppo pesante della loro storia.

Arrampicati sull’Everest del calcio, hanno perso ossigeno, rimanendo congelati in quel frame. Mai più stati all’altezza di quel giorno. Scelte tecniche, di mercato, infortuni di routine e meno all’ordine del giorno come il disturbo al metabolismo energetico che ha colpito Götze nella primavera 2017. I due non sono spariti, forse hanno solo vissuto all’ombra di loro stessi. Su cui rimarrà per sempre impressa la storia di un gol da “scuola di danza nello stomaco”, così bello che non c’è, più.