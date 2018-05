Mondiali 2018, -26 giorni: "Insalata Russia" con Alexsandar Mitrovic

Mancano 26 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Mike Tyson non fa paura. Non il Mike Tyson che cercava “di colpire la punta del naso dell’avversario per ficcargli l'osso nel cervello”. Ipse dixit. Guardate Mike Tyson negli occhi, durante un’intervista, magari nello show autobiografico Undisputed Truth. Cosa provate, paura? Non proprio. Terrore? Acqua. Fa un po’ pena. Ma nel senso nobile del termine: sofferenza e patimento. Aleksandar Mitrovic ha quegli occhi lì. Di uno che ne date e prese tante. Di botte fisiche e metaforiche, nella vita sul campo e fuori.



189 centimetri di potenza, tatuaggi, cicatrici, ferite: la roccia di Smederevo. Con un sorriso che tradisce quello che è: non vuole spaccarti la faccia, vuole spaccare il mondo. “Noi serbi siamo fatti così. Siamo pochi, una piccola nazione tra i giganti. E’ il nostro approccio alle cose: vuoi qualcosa? Lotta. Fa parte della storia del paese, mentalità. Piccoli ma forti”. Come Mike. E’ diverso. Chi lo ha intervistato lo descrive timidissimo, non ti guarda quasi neanche in faccia per pudore. “Voglio essere libero, punto”. Non gli piacciono le regole fin da piccolo. Tirava i sassi ai treni in corsa vicino casa, finestrino in frantumi, treno fermo, corsa come un matto fino a casa per non farsi beccare: “Mi dicevano non saltare da lì che è pericolo, io saltavo”.



Poi toglitela l’etichetta di cattivone: agosto 2015, debutto in Premier League con la maglia del Newcastle, subentra al 75’, ammonito dopo 2 secondi e 7 decimi. Datevi uno schiaffetto: 2 secondi e 7 decimi, no joke. Non vuole passare inosservato. “Voglio solo usare tutta l’adrenalina che ho in corpo”. Pensava così dentro di se quando gli chiedevano cosa vuoi fare da grande. Tra le righe: non gli è mai sfiorata l’idea di non farcela col calcio. Una fissa. 3 ore al giorno di viaggio, cinque giorni a settimana per andare al campo d’allenamento del Partizan: “Senza il pallone sarebbe diventato un kickboxer o un gangster” butta lì papà Ivica. Puntero titolare delle Aquile. 12 gol in 17 partite negli ultimi 6 mesi al Fulham in Championship. Dose mondiale di adrenalina. Per colpire l’avversario e ficcargli in testa il suo nome.