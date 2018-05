Mondiali 2018, -25 giorni: "Insalata Russia" con Khadim N'Diaye

Mancano 25 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Già un Mondiale che inizia il 31 maggio, parte con le vele bucate durante la Bora a Trieste. Se in più hai 16 anni e stai lottando tra la vita e la bocciatura, e gli ultimi di giorni di scuola sono uno Zoncolan in graziella con tuo cugino seduto sul manubrio che canta l’ultimo singolo del Volo, capite il disagio. Oh, di dedicare i pomeriggi allo studio. Del Mondiale. Per il latino il campionato è finito da tempo, anche se quel 4 del 31 maggio 2002 è un tornello chiuso all’entrata dello stadio. “Non vedi la partita inaugurale, mi spiace”. Papà severo ma giusto. Dannato Cicerone.



Perso la storico balletto del Senegal attorno alla maglietta di Bouba Diop dopo il gol segnato a Barthez. Prima volta dei Leoni della Teranga (valore senegalese di familiarità con lo straniero) al Mondiale, con impennata fino ai quarti. Poi 16 anni d’oblio. In Russia dentro di nuovo. Senza fuochi d’artificio. Quelli che hanno illuminato il cielo di Dakar il 10 novembre 2017 dopo la vittoria sul Sudafrica, replay della partita giocata e annullata un anno prima, alterata dall’arbitro per scommesse clandestine. Un genio del male. Che però cede alla federazione senegalese il posto sul treno direttissimo per Geniolandia.



I 23 convocati del ct Aliou Cissé vengono annunciati con la crème de la crème dei mezzi di comunicazione millennial: distintona su carta riciclata postata con foto un po’ storta su twitter. Grazie di cuore. Grazie alla quale scopriamo anche che l’unico Leone che gioca in un campionato africano è il leggendario portiere Khadim N'Diaye, prossimo campione di Guinea con l’Horoya, miglior straniero del torneo, titolare in nazionale da settembre 2017.



Il nome non vi dice niente? “Senegal goalkeeper takes time-wasting” ed è subito magia. Coppa d’Africa, Senegal-Algeria 2-2, Leoni primi nel girone con un punto. Minuto 88, rimessa dal fondo, N’Diaye si auto-sgambetta per perdere tempo. Agli studios di Hollywood c’è una cattedra pronta per Teoria e Pratica da stuntman II. Scritto e orale. Come il mio debito di latino. Passato a settembre con tanto di lancio di maglia e balletto attorno alla cabina telefonica davanti al liceo.