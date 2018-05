Mondiali 2018, -24 giorni: "Insalata Russia" con Giorgian De Arrascaeta

Mancano 24 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Immaginate il signor Daniel girare per Nuevo Berlin, sobborgo sulla sponda uruguaiana del fiume Uruguay con l’Argentina in fronte ogni mattina, con una specie di Sì Piaggio canticchiando: “Sò diabolico nell’amplesso, sproporzionato per quel che riguarda le dimensione del sesso e se trovo la donna adatta” poi va bene qualsiasi rima che vi viene in mene con ciabatta. In stile Cecco, nipote del fornaio in Fantozzi contro tutti, con cui Daniel De Arrascaeta, padre di Giorgian, numero 10 del Cruzeiro e della Celeste, non ha nulla a che fare.

C’è una similitudine però. Il pane. Cecco impasta, Alfredo lo consegna ai 2500 abitanti del paesello. Un mestiere più nobile che remunerativo. E quando mise sul piatto del figliolo 5 pesos per ogni gol non pensava c’avrebbe rimesso tanto. In quella stagione nel Pescadores Unidos la buttò dentro 49 volte. Daniel ebbe un moderato mancamento. Poi un sorriso, orgoglioso. Con la consapevolezza che gli sarebbero tornati con gli interessi.

El Cocho fa impazzire tutti. Fino a 18 anni, quando scende in campo con la squadretta natale, si paralizza il paesello quando scende in campo. Con quel nome da poeta del ‘700, non passa inosservato. Diciottenne al Defensor Sporting, ha già la foto segnalatica sulle pareti degli scout di mezzo mondo. Nel 2013, nel campionato Mondiale U20 segna due gol, delizia con 50’ di qualità da subentrato in finale con la Francia, prima che Areola (Psg) lo faccia sanguinare dalla ferita dei rigori.

Trequartista nella Volpi di Belo Horizonte, dove lo hanno ribattezzato Arrascaneta, per il proficuo abuso di caneta (tunnel), volante agli ordine del maestro Tabarez nonostante la 10 ereditata da Diego Forlan. Il suo idolo è il “mudo” Riquelme: “Impazzisco per lui, per il suo modo di giocare simile al mio”. E ricordatevi che non potete dire lento a qualcuno che fa andare la palla al doppio della velocità. Piatto preferito: parrilla uruguiana, griglia su fuoco a legna. Hobby: gran pescatore. Tanto poi il pane per la cena ce lo mette papà Daniel. Senza scommessa stavolta.