Mondiali 2018, -23 giorni: "Insalata Russia" con Radja Nainggolan

Mancano 23 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Dal vangelo apocrifo secondo Radja. "Sono solo me stesso, non solo un ribelle, non voglio fare la morale a nessuno, mi diverto quando esco, mi pare che reggo bene tutto, no? E allora? Conta solo quello, conta il campo e quanto sudore lasci lì sopra. Se un giorno non dovessi reggere più certi orari cambierò il mio stile di vita. Il mio lavoro è la mia passione, non posso che dare sempre il massimo. Sono orgoglioso di come sono, di tutto quello che ho ottenuto per un solo motivo: perché ho fatto tutto da solo. Radja sa cos’ha dovuto passare per diventare Nainggolan.



La chiave è stata mia madre. Avevamo una montagna di debiti pronta a seppellirci. Aveva tre lavori, notte e giorno per riparare i disastri lasciati da mio padre. Grande Lizi. Un cancro se l’è portata via nel 2010. Non ha fatto in tempo a vedere quello che ho costruito in questi anni. Papà? Se non fossi famoso non m’inviterebbe a casa sua. Davanti ai suoi occhi provo indifferenza. Dov’era quando eravamo nella merda? In fondo ero solo un bambino alla ricerca del suo papà. E invece passavo le giornate in strada, a volte rubavo qualcosa da mangiare, quando avevo fame. Non era un gran periodo.



La mia scuola era solo il calcio. Anche a Piacenza mi costringevano a studiare, dopo sei mesi volevo scappare. Comunque trovatelo un altro in spogliatoio che parla cinque lingue: inglese, francese, olandese, fiammingo e italiano. Parlo con tutti, “faccio” spogliatoio, non sono un piantagrane. Non posso giudicarmi. Per me un giocatore può sbagliare partita, può sbagliare tante cose, non essere in giornata, ma non deve dare la possibilità agli altri di pensare che non abbia fatto tutto il possibile. Fumo, è vero. Come se fossi l’unico. Una volta è perchè fumo, l’altra è perchè bevo, poi non sono concentrato oppure faccio ritardo di un minuto alle riunione tecniche. Non è il campo a farmi perdere la nazionale. Dopo 13 anni in Italia non credo di avere carenze tattiche. Il problema è che dico sempre quello che penso ed essere se stessi può dare fastidio". A noi dà fastidio non vedere il Ninja al mondiale. Andiamo in pace. Non in Russia.