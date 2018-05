Mondiali 2018, -22 giorni: "Insalata Russia" con Kyung-won

Mancano 22 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

I lupi famelici affamati di affondare le zanne nelle pagine del passato resteranno a bocca asciutta come uno che cerca una bottiglietta di cedrata Tassoni nel deserto del Gobi. Il dentista (più di status che di fatto) Pak Doo-Ik, il filosofo Byron Moreno e il conduttore di Top Gear Corea (giuro, chiudete tutto) Ahn Jung-hwan restano ingabbiati nella casa del grande fardello. Quella che pesa sulla storia calcistica italiana dal 1966: la Corea del Sud.

Per non farci mancare niente l’insalatina coreana la facciamo preparare da chef Fabio Cannavaro, giusto per tritare il magone asiatico con l’immagine del capitano a Berlino. Cannavaro, che quattro anni prima, saltò per squalifica la defenestrazione azzurra di Daejeon, oggi allena il Guangzhou-Evergrande ed è il mentore di Kim Young-gwon, pilastro da 50 presenze con i Taegeuk Warriors, negli ultimi mesi un po’ ai margini della nazionale, comunque nella lista dei pre-convocati.

Dove, a sorpresa, figura anche il difensore centrale Kwon Kyung-won: "Sarebbe un peccato per loro non dovessero convocarlo per il Mondiale. È uno che potrebbe tranquillamente giocare in un campionato" l’endorsement di Cannavaro, suo allenatore al Tianjin Quanjian, dove ha tenuto lectio magistrali di fondamentali: “Tenere un braccio di distanza tra me e l’avversario da marcare. Spazio poi da rimodulare a seconda dalla stazza e del fisico dell’attaccante. Grazie ai suoi consigli spero di diventare come il mio idolo Kim Namil-in”.

Te credo. Uno che diventò una superstar dopo il Mondiale 2002, con una fanbase femminile degna di David Beckham: “la sindrome di Namil”. Kyung-won, 26 anni, ha tutto per prendere il testimone dell’”Aspirapolvere”, soprannome di Namil per la pulizia nei tackle e per le ‘spolverate’ in area di rigore. La palla, anzi la penna, passa alla mano del ct Shin Tae-yong per la lista ufficiale dei convocati del 3 giugno.

Esordio 15 giorni dopo a Nizhny Novgorod con la Svezia. Dai, non scherzare. No, infatti. Corea del Sud-Svezia. Un’allucinazione, non una partita. Meglio ripensare al 2006, Cannavaro, vogliamoci tutti bene, poporoppopopo.