Mondiali 2018, -21 giorni: "Insalata Russia" con Franco Armani

Mancano 21 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Nemo profheta in patria. Dipende quale. Magari lontano da casa, dov’è più difficile intrecciare legami, ma quando stringi il nodo poi è più difficile scioglierlo. Franco Armani è argentino, nato a Santa Fe, barrio Centro, professione portiere. Il terzo dell’Albiceleste, convocato da Sampaoli nei 23 per la Russia. Presenze in nazionale: zero. Presenze in stagione: 35. Quasi il doppio rispetto a Caballero (13) e Romero (10) che gli faranno compagnia al mondiale.



Armani, profeta (in patria) all’improvviso. Con buona pace di José Pekerman, ct della Colombia, che aveva fatto più di un pensierino sulla naturalizzazione dell’argentino più amato dai cafeteros. Idolo, eroe, “il più grande di tutti” scritto a caratteri cubitali sulle gradinate dello stadio Atanasio Girardot. Medellin, 5 gennaio 2018. 40 mila persone all’addio di Franco all’Atletico Nacional. 40 minuti di lacrime, René Higuita al suo fianco. Perchè se vuoi diventare il numero uno, devi passare dal piano zero. E Armani ne ha passati di giorni in cantina prima di sfilare sulla passerella dei giganti.



“Profe, me ne torno a casa” sussurra Franco nelle orecchie di Juan Carlo Osorio (oggi ct del Messico). 2012, non giocava mai, spostatelo voi Gaston Pezzutti. Sei giorni dopo il monumento argentino va ko, Franco subentra e si disintegra il crociato. Non si muove più, è depresso, non ha nemmeno la forza di andare dai dottori. La svolta arriva dopo un incontro con una sensitiva di Medellin che entra in contatto con gli angeli: “Mi parlò con la voce di mia nonna morta poco tempo prima: ‘Franco il successo sta per arrivare, a 28/29 anni troverai gloria’”.



Il numero zero diventa numero 1. Assoluto. 13 trofei con l’Atletico (recordman), la Libertadores 2015 (a 29 anni, nonna rules) con la tripla parata nell’andata dei quarti in casa del Rosario che andrebbe studiata nelle pagine di storia contemporanea, 1046’ d’imbattibilità (primato della primera colombiana). A gennaio torna in patria da profeta, vince la supercoppa nel Superclasico con il Boca indossando il mantello di Superman. Adesso vola in Russia, con quello o con le ali di un angelo.