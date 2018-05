Mondiali 2018, -20 giorni: "Insalata Russia" con Lovren

Mancano 20 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

"A volte mi sento inadeguato, a volte insuperabile". La vita e la morte. Metafora. E non. È la vita di Dejan Lovren. La "mia vita da rifugiato". Un documentario da pelle d’oca prodotto dal Liverpool nell’aprile del 2017. A 25 anni dall’inizio della fine: la guerra in Bosnia, sanguinosa costola (da oltre 100 mila morti) del conflitto in Jugoslavia. Su Google immagini, Kraljeva Sutjeska, paesino bosniaco da un migliaio di abitanti, sembra un'oasi di verde e silenzio: "Sì, un paradiso. Finchè una notte mamma ci trascinò in cantina".



Il silenzio diventò l’intervallo tra una bomba e una sirena. "Caricammo la Yugo fino all’inverosimile. Dove si va? In Germania dal nonno". 17 ore di viaggio, alle frontiere sempre lo stesso ordine: "Tornate indietro!". Col cavolo. "Come noi altri 10mila profughi, la maggior parte senza la nostra fortuna di un parente all’estero". Monaco di Baviera, una casetta di legno, piccolina: “Ci stavamo in undici. Al sicuro. Anche se ogni sera verso le dieci, quando ci riunivamo in salone ad ascoltare le notizie, mamma piangeva. Perché? Non capivo. 'Smettila dai, stiamo bene qui'...". Impossibile dimenticare.



La guerra era entrata in casa: il fratello dello zio di Lovren è stato ucciso. Accoltellato. La vita e la morte. Quel senso d’inadeguatezza che ancora oggi affligge uno dei più forti difensori d’Europa. Nato per difendersi. Per respingere l’attacco, alla vita e in campo. Karlovac, Croazia, 1999: "Il ritorno a casa. La nostra nuova casa. Non fu facile, mi prendevano in giro per il mio accento tedesco, non volevo tornare. Ridevano di me a scuola. Io non mi divertivo con loro, picchiavo tutti".



Il piccolo Dejan si fa rispettare soprattutto in campo: unica espressione di un lottatore insicuro. Che a 14 anni spazza via ogni debolezza lasciando casa per giocare a Zagabria, nelle giovanili della Dinamo: "Ho capito che dovevo farcela con il calcio quando mio padre vendette i miei pattini da ghiaccio per 50 euro. Senza quei soldi non avremmo mangiato". Ce l’ha fatta. Una vita al limite dell’insicurezza tra l’attaccante e la porta da difendere. Tra la vita e la morte. La sua forza.