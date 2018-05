Mondiali 2018, -19 giorni: "Insalata Russia" con Eder

Mancano 19 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

È Furore di Alessandro Greco. È Quelli che ben pensano di Frankie Hi-NRG. È la Merda d’artista di Piero Manzoni. È la cometa Hale Bopp. È Angelos Charisteas a Euro2004. È Fiumi di parole dei Jalisse, Sanremo 1997. È l’abdicazione di Papa Benedetto XVI. È Cristoforo che scopre l’America credendo di andare in Asia. È il culatello di Zibello. È lo sbarco sulla luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. È l’Oscar alla regia a Kathryn Bigelow per The Hurt Locker. È Eddie Eagan medaglia d’oro sia alle olimpiadi estive (Anversa 1920, pugilato categoria medimassimi), sia inio quelle invernali (Lake Placid 1934, bob a 4). È Barack Obama.



Andate avanti voi? Oh, fate i bravi: paragoni da prendere con guanti di seta e pinze di rodio. Quando il destino ti bussa alla porta e tu rispondi solo quella volta. Guardi dallo spioncino, apri e la tua unicità si riversa su una pagina di storia. Quasi non te ne accorgi. E soprattutto non saprai più farlo di nuovo. Ederzito Antonio Macedo Lopes, per gli amici Eder, è il nostro uomo.



Quattro tocchi con l’esterno destro, tanto utili per smarcarsi da Koscielny, quanto legnosi nell’incidere, poi boom: collo, sempre destro, non preciso ma beffardo come il colpo di scena che non t’aspetti in un romanzo giallo. Due rimbalzi, palla alle spalle di Lloris, Francia crivellata, Portogallo campione d’Europa per la prima volta nella storia. Roba che neanche Eusebio. Che neanche Cristiano Ronaldo, uscito per infortunio al 25’ del primo tempo. "Però prima di entrare in campo mi ha sussurrato nell’orecchio: entra e fai il gol decisivo". L’ultimo in nazionale.



‘Vai avanti, continua a sottovalutarmi’ scrisse su Facebook all’inizio di quel torneo l’uomo venuto dalla Guinea-Bissau. Ecco, guai a snobbare l’imprevisto peso della storia. Eroe per una notte, un giorno, un minuto, forse solo per quella frazione di secondo in cui la rete deglutisce il pallone. E cancella l’infanzia passata con gli assistenti sociali, senza famiglia, con il padre in carcere per l’omicidio della matrigna. E una storia unica. Che non si ripete. Eder non convocato al mondiale. E in tele non danno più Furorefurorefurorenannanana.