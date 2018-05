Mondiali 2018, -18 giorni: "Insalata Russia" con Loris Karius

Mancano 18 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Nella scena finale di quel piccolo gioiellino che è "Una meravigliosa stagione fallimentare", film che racconta la stagione del Bari 2013/14 dai libri contabili in tribunale ai bordi della Serie A, Marino Defendi, capitano e anima di quella squadra, sgrana gli occhi semilucidi all’arrivo in aeroporto dopo la mancata quaificazione alla finale playoff: "Non c’è un cazzo da festeggiare, sono in lutto, morto dentro, e questi vengono ad accoglierci come degli eroi. Lo sanno che non abbiamo vinto? Lo sanno che non siamo in Serie A?". E giù applausi, cori, selfie, autografi come se il Bari avesse vinto la Champions League. Ecco, appunto. Nella notte di Kiev è successa più o meno al stessa cosa.



"Ma perchè non mi fischiano? Perchè non mi tirano gli ultimi insulti rimasti nelle tasche? Perché non restano indifferenti alle mie inutili scuse?". Loris Karius, portiere del Liverpool, mani giunte, senza guantoni, senza scuse sotto la Kop in trasferta ucraina chiede perdono. "Sta mano po esse fero o po esse piuma" Mario rega rest in peace. E po esse pure burro. Che per carità, nei pizzoccheri è lodevole se in quantità bulgara, ma sui guanti da portieri è utile come un piumino alle Seychelles.



Vi starete chiedendo: ma che c’azzecca Karius con le nostre insalatine? Va in Russia? No. Ha mai giocato nella nazionale maggiore no? Anche se la Germania ha convocato due portieri che hanno messo assieme 7 presenze in campionato (Neuer 3, Trapp 4), nessuno sentirà la mancanza di Karius al mondiale. Ma la storia di una notte nera come la sua maglia dobbiamo metterla nello zainetto per quest’estate. A destra chi vuole abbracciare Karius, a sinistra chi vuole abbracciare Bale per la rovesciata: mucchio sevaggio sul portiere di Biberach an der riss. Facile, a parole, stare dalla parte dello sconfitto, dello sfigato, del bello che non balla. Non è semplice invece proteggere, consolare, entrare in empatia con il fratello carnefice involontario. Perché la condivisione del dolore è il lato meraviglioso di una partita fallimentare.