Mondiali 2018, -17 giorni: "Insalata Russia" con Luis Tejada

Mancano 17 giorni al Mondiale di Russia 2018. Ogni volta, sempre la stessa storia: “Che palle, la prossima coppa del mondo sarà tra quattro anni”. Eccoci, neanche il tempo dirlo. Meno di due mesi. Siccome è da quando collezionavo le figurine di Valderrama (nel senso solo quelle di Valderrama, perchè volevo vedere quel testone ovunque) che volevo esserne parte attiva, e stavolta ci sarò, giorno e notte per regalarvi il mese del più bello della nostra vita, ho pensato di rompervi le scatole in anticipo.



Su PremiumSportHD.it, una al giorno, storie mondiali, quelle più banali, più incredibili, quelli che andranno, che lo vedranno al ciringuito di Formentera, quelli che vorrei, quelli che vorrei ma non (c’è) posto, nei 23. 2018, caratteri a storia. Non uno di più.

Ultima giornata del gruppo di qualificazione CONCACAF. Con un punto, gli Usa, che sfidano Trinidad&Tobago già in vacanza, sono almeno agli spareggi intercontinentali. L’Honduras sta battendo il Messico e Panama, quella messa peggio in classifica, deve vincere in Costa Rica e invocare el milagro. Minuto 36: il costaricano Venegas spinge Los Canaleros all’inferno con cappellino di lana, guanti e giacca di montone: all’Ato Bolton Stadium gli americani sono infatti in campo con lo stesso atteggiamento di una scolaresca in gita in terza elementare. 2-0 sotto al minuto 37. Panama e Usa: scemo e più scemo.



Finchè. Finchè El Botillo Hernan Dario Gomez si gira verso la panchina. Senza parole, solo un’occhiata. “Matador, Matador, vamos”. Luis Tejada è bollente come un Hojaldres appena sfornata. Recordman di gol (43) con la nazionale del canale. Monumento. Tejada come ideale, per i tifosi delle 15 squadre cambiate in carriera. Minuto 50, dentro Luis “El Diente de oro”, anche se oggi, padre di tre bambini, non li porta più. Passano 136 secondi, Panama pareggia. Sarebbe fallo di mano di Blas Perez. “Nunca, nunca, nunca”. Quella palla non entra mai, mai, mai. Gol fantasma che al confronto Casper è di marmo di Carrara. Effetto Tejada.



Mentre gli Usa, più che a calcio, giocano a calci nei denti e non rimontano a Trinidad, una fantomatica dea pallonara Clio (della storia del calcio) sussurra all’orecchio di Panama per la prima volta la parola “mondiale”. Due minuti al novantesimo, Armando Cooper butta su, el Matador sa: “Avevo due scelte: appoggiare o spizzare. È tardi, qualcuno mi seguirà. Sì, ma non pensavo Roman”. La torsione è un assist che onorerebbe la pagina dodici del manuale del calcio di José Altafini. Capitan Torres segue e infila in porta l’urlo di un milione di panamensi. Luis piange, dopo il Mondiale, a 36 anni, lascerà spazio ai giovani. “Y un diente de oro que cuando rie se va brillando” canta Ruben Blades salsero di Panama. Non serve traduzione. El Matador brillerà in Russia. Cavani scansati proprio.