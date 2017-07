Roma, Di Francesco: "Tutti i miei giocatori sono potenziali titolari"

É già tempo di Roma-Juventus, almeno in International Champions Cup (domenica alle 22:05 su Premium Sport HD) e Eusebio Di Francesco è carico: "Le partite contro i bianconeri sono sempre state fantastiche - le parole a The Bent Musket - noi giocheremo fedeli al nostro credo calcistico. Saremo il più offensivo possibile ma non dovremo farci soprendere in contropiede: loro sono letali in contropiede".



Il tecnico giallorosso è contento della rosa a disposizione: "Tutti i miei giocatori sono potenziali titolari, ognuno avrà la chance di mettere minuti nelle gambe. Ovviamente cambierà qualcosa rispetto al Tottenham ma senza stravolgimenti. L'obiettivo è migliorare per costruire un grande futuro".