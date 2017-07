Milan, Montella: "Squadra in costruzione, non ancora completa. Obiettivo Champions"

Vincenzo Montella frena gli entusiasmi. Alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, secondo appuntamento dell'ICC (diretta esclusiva su Premium Sport domani alle 13.20) il tecnico tiene a sottolineare che il Milan è "una squadra in costruzione, non ancora completa. Dobbiamo puntare alla zona Champions. Sarà un lavoro lungo, ma sarà necessario correre veloce verso l'obiettivo di creare una squadra conscia di tutti i principi di gioco che ho nella mia testa. Penso che ci vorrà il giusto tempo per arrivare a livelli importanti".



A meno di una settimana dal preliminare di Europa League l'allenatore rossonero aspetta l'arrivo di almeno un nuovo attaccante: "Parlo tutti giorni con la società. Hanno fatto già un grandissimo mercato. Va detto che molti ragazzi arrivano da campionati stranieri, per di più sono anche molto giovani. Come ha detto il ds Massimiliano Mirabelli, stiamo cercando i profili giusti che possano fare il caso nostro".



Il Milan cercherà il riscatto dopo il ko contro il Borussia Dortmund: "Sicuramente dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta. Al momento siamo un po' indietro a livello di condizione. Cercherò di dare più minuti ai giocatori che potrebbero essere titolari nel preliminare di Europa League. Domani affronteremo un avversario di grandissimo valore, è una sfida stimolante, ma sono sicuro che daremo il massimo per cercare di fare risultato".

ABATE: "DOBBIAMO TROVARE LA GIUSTA AMALGAMA"

In conferenza stampa ha parlato anche Ignazio Abate. Queste le parole del terzino rossonero: "L'occhio va meglio. Ogni giorno che passa mi sento sempre più sicuro. Naturalmente ho bisogno di mettere minuti nelle gambe e di allenarmi al massimo per farmi trovare pronto quando inizieranno gli impegni ufficiali".



"Tutti i nuovi arrivati hanno già mostrando il loro talento. Ora tocca a noi, dovremo essere bravi a cercare di trovare la giusta amalgama per affrontare nel migliore dei modi la stagione. Bonucci? È un grande giocatore. Sicuramente il fatto di averlo prelevato da una squadra come la Juve è un segnale importante. Sono sicuro che ci darà una grossa mano, sia per la sua personalità che per le sue qualità".