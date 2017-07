Milan, Montella: "Ho visto maggiore grinta, contento della squadra"

Vincenzo Montella non si lascia trasportare dall'entusiasmo del 4-0 al Bayern Monaco in International Champions Cup ma è compensibilmente soddisfatto: "Sono molto soddisfatto di come la squadra si sia applicata in campo, di come ha giocato senza palla. Quello che mi è piaciuto è stata la voglia di mettere in mostra ciò che abbiamo fatto negli ultimi allenamenti e la maggiore compattezza. Rispetto al Borussia Dortmund, ho visto una grande differenza e anche maggiore grinta nei contrasti".



Ancora il tecnico rossonero: "Non guardo al risultato, in questo periodo della stagione è difficile preparare ogni partita per tutte le squadre. Sono convinto che faremo bene contro il Craiova" ha concluso parlando del preliminare di Europa League. Su Carlos Bacca: "Non l'ho preservato per la partita con il Craiova perché non ho intenzione di farlo partire in squadra giovedì, gliel'ho spiegato in questo modo. Si capisce che il suo non utilizzo è legato alle scelte di mercato". Il colombiano è cercato dal Marsiglia.