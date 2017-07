Milan, Montella: "Dobbiamo crescere fisicamente e inserire i nuovi"

Vincenzo Montella non è preoccupato per la sconfitta del Milan nell'esordio dell'International Champions Cup. Ecco le parole del tecnico rossonero al termine della sfida persa 3-1 contro il Borussia Dortmund.



"Non posso guardare il risultato oggi. Ho visto una squadra convinta, anche se dobbiamo crescere fisicamente e inserire i nuovi. Siamo insieme solo da una settimana e ho visto una bella reazione nel secondo tempo. Ci sono cose positive e altre su cui lavorare ma i margini di crescita sono ampi. I nostri allenamenti sono proiettati sul preliminare di Europa League, la gara più importante per poi proseguire la competizione nel corso della stagione. Kessie è tra quelli più avanti di tutti a livello fisico e ho fatto anche fatica a pensare di toglierlo".



"Dembélé è un giocatore straordinario, uno dei pochi al mondo che gioca con estrema facilità sia con il destro che col sinistro. È quasi immarcabile. Nei primi minuti abbiamo sofferto il loro ritmo che è stato molto, molto alto. Comunque abbiamo saputo soffrire e reagire, anche i giovani hanno fatto bene".



"Calhanoglu ha grandissimo talento. Può farti infiammare. Ha grande applicazione e voglia di migliorare. Speriamo che possa esprimere presto tutto il suo potenziale".



"Bonucci ormai è uno di noi a tutti gli effetti. È stato un colpo straordinario della società e siamo contenti di averlo con noi. Il suo arrivo potrebbe favorire la difesa a 3. Ma è difficile da stabilire adesso".



"Arrivare al 70% della condizione con il Craiova? Mi accontenterei. Spero che chi arriverà sia allenato come noi o più. È una partita fondamentale".