Milan, Gigio Donnarumma: "E' strano allenarmi con mio fratello. Cerco di imitare Neuer"

In Cina per l'International Champions Cup, Gigio Donnarumma è stato intervistato dal club manager Cristian Abbiati per Milan Tv. Queste le principali dichiarazioni del portiere rossonero nella 'chiacchierata' organizzata organizzata a Guangzhou, prima della partenza per Shenzhen, sede dell'ultima amichevole della tournée cinese, sabato alle 13:20 contro il Bayern Monaco (diretta tv esclusiva su Premium Sport).



"È una strana sensazione allenarmi con mio fratello, non mi ero mai allenato con lui. Con Antonio e Marco Storari lavoriamo bene. Come è nata la passione per questo ruolo? Mio padre era falegname, quindi è proprio diverso. C’era mio zio Enrico che portava mio fratello al campo a fare allenamento ed andavo anche io a vederlo, poi è nata questa passione da portiere grazie a mio zio e a mio fratello".



"Ci sono tanti giocatori nuovi, si stanno adattando bene e quelli vecchi li stanno facendo sentire a casa. La società sta facendo un grandissimo lavoro, quelli che sono arrivati sono tutti bravissimi giocatori".



"Il mio idolo è stato sempre Buffon, poi c'eri tu che facevi il portiere nella squadra per la quale tifavo. In Nazionale Gigi mi aiuta tanto, e cerco di imitare Neuer, è il mio esempio".