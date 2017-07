Martial e Cutrone show. E il prezzo sale!

Le star cominciano a brillare. L'ICC accende giovani stelle che non vogliono cadere a San Lorenzo, ma c'è ovviamente chi illumina l'Europa già da un bel po'. Prendete Aubameyang. Al Milan non serviva una doppietta per sognare uno che trasforma ogni pallone in gol con un tocco: per riportarlo a casa, però, servono ancora più soldi. Perché l'ICC accende anche il valore delle stelle. Nel suo caso, togliergli la maglia del Borussia Dortmund costa dieci milioni in più di giugno. E dopo la sfida contro il Real, anche per prendere dal Manchester United Anthony Martial, serve davvero un gran "numero". Praticamente 50 milioni, perché quello slalom ubriacante con tanto di assist a Lingard può accendere i sogni dell'Inter ma soprattutto la valutazione del francese, che non cambia dopo un rigore alto. Perché non è da questi particolari che si giudica un calciatore.



Anche le valutazioni di Sadiq e Cutrone, nel loro piccolo, sono decisamente aumentate dopo i gol a Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Ovviamente il caso vale tanto più per un calciatore di un mercato già molto ricco come la Premier League. E allora non ci si stupisca che dopo il diagonale al City Marcus Rashford valga ancora di più. L'importante, per la Roma, è non fare aumentare alla distanza la valutazione di Eriksen. Dopo la perla al Paris Saint Germain, la sua stella brilla già abbastanza. Nella ICC di Premium, ovviamente.