L'International Champions Cup 2017 è su Premium

Chi l'ha detto che a luglio ci sono solo amichevoli? Osservando squadre e partite della International Champions Cup, non è un caso che venga chiamata la Champions League d'estate: e, come l'anno scorso, sarà tutta in diretta su Premium Sport.



Juventus, Roma, Milan e Inter sono le squadre presenti al torneo che parte il 18 luglio e si chiude il 30 e viene giocato in tre Paesi: Stati Uniti, Singapore e Cina. Con loro anche Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lione. Quindici squadre da sogno che negli anni hanno appassionato tanti tifosi e mosso - si dice oltre 20 milioni di dollari di incassi.



Nel girone americano ci saranno Juventus, Roma Psg, Barça, Real, City, United e Tottenham; in quello cinese Milan, Inter, Bayern, Dortmund, Arsenal e Lione; in quello di Singapore Inter, Bayern e Chelsea.

IL CALENDARIO