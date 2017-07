Juventus, Allegri: "Sono tranquillo, era la prima partita"

Sconfitta di misura contro il Barcellona nella prima partita di International Champions Cup ma Allegri non fa drammi: "Insieme non abbiamo fatto neppure una cena, non abbiamo fatto neanche un allenamento insieme ed era la nostra prima partita: sono tranquillo". Il tecnico della Juventus stupito dalla serata: "Tutto magnifico, i tifosi hanno assistito a uno spettacolo bellissimo. Singolarmente ho visto buone cose, come squadra siamo indietro".



Una battuta su Neymar e Messi: "Il brasiliano diciamo che ha fatto delle buone cose... non so se vale 200 milioni di euro. Leo è il miglior giocatore al mondo". Infine, due parole sul mercato: "Bernardeschi vediamo se sarà ufficializzato, Dybala resta con noi. C'è ancora da lavorare ma abbiamo una bella rosa".