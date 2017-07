Juve, quanto sei cambiata! Dal Chivas Guadalajara al Barcellona

Non si scrolla di dosso la maledizione delle finali di Champions, ma la Juve che è atterrata in America è un club che fa ormai parte dell'elite mondiale. I calciatori vanno a giocarci volentieri, quando giocano i bianconeri gli stadi sono sempre pieni, e i tornei estivi che portano milioni dagli sponsor fanno a gara per averli ospiti.

Merito dei 6 scudetti consecutivi e delle due finali di Champions raggiunte nelle ultime tre stagioni. La Juve oggi è rispettata e ben pagata, e la partecipazione alla International Champions Cup 2017 le frutterà più o meno 5 milioni di euro.

Per capire come i successi incidano sull'immagine di un club all'estero, basta confrontare la tournée americana del 2011 con quella di oggi. Allora la Juve veniva da due settimi posti e da 5 stagioni post Calciopoli senza vincere nulla. Affrontò Chivas Guadalajara, Club America e Sporting Lisbona con una media di poco inferiore ai 16 mila spettatori...

Oggi, dopo tanti successi, affronta Barcellona, Psg e Roma in impianti la cui la capienza va dai 65mila dell'Hard Rock Stadium di Miami agli 82mila del MetLife Stadium di New York, dove ci sarà la sfida col Barça (il 23 Luglio ore 00.05 in diretta su Premium Sport HD).

Il costo dei biglietti per la riedizione della finale Champions del 2015 oscilla tra i 70 euro, per chi si accontenta di vedere la partita da lontano, e gli 870 euro, per chi può permettersi di godersi lo show da bordocampo. Insomma, prezzi da spettacolo elitario per vedere Higuain contro Messi, Dybala contro Neymar. E anche se uno dei più importanti difensori d'Europa se n'è andato al Milan, bastano i colori della maglia e i risultati: il fascino della signora resta immutato.