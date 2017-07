Inter, Spalletti: "Suning impressionante per maestosità, dovremo essere all'altezza"

L'Inter sbarca in Cina, inizia il summer tour, e Luciano Spalletti con la squadra nerazzurra prende contatti con il mondo Suning. Tutti entusiasti dalla potenza della proprietà e dall'affetto dei tifosi che li hanno accolti in aeroporto. "Suning è impressionante per la maestosità, per la grandezza, con 25 mila uffici e tutti insieme non li avevamo mai visti. Si intuisce - racconta il tecnico a Inter Channel - quale può essere l'impronta che vuole dare anche al calcio e noi dobbiamo essere assolutamente al livello del nostro club. All'altezza. Penso che l'Inter abbia una degna proprietà".



L'allenatore nerazzurro incontrerà Zhang Jindong per fare il punto della situazione dopo i primi mesi in nerazzurro. Un secondo incontro dopo quello di giugno, preludio alla firma sul contratto. Ma l'agenda è fitta e dopo la visita a Nanchino, l'Inter raggiungerà Changzhou dove venerdì giocherà contro lo Shalke 04. "Ora inizia la seconda parte del ritiro - spiega Spalletti - in cui dobbiamo continuare a conoscere meglio i nostri giocatori e vedere quella che sarà la squadra e metterci mano. Prepararci bene a queste partite per cominciare forte in campionato. Sono sfide fondamentali per mettere in moto la macchina". Test importanti per valutare il livello della squadra dopo i giorni di ritiro a Riscone di Brunico. E l'Inter dovrà fare bella figura davanti a Suning e ai tifosi asiatici.