Inter, Spalletti: "Perisic? Se va via ne prendiamo uno forte come lui"

Le prime riflessioni sono sulla partita col Lione, in programma lunedì alle 14 ora italiana e in diretta esclusiva su Premium Sport: Luciano Spalletti sa che l'estate serve comunque a mettere le basi per costruire la sua Inter. "Abbiamo analizzato la gara con lo Schalke in video, dialogando molto con la squadra sulla strada da seguire. Sinceramente, ho visto dei progressi e ci sono degli spunti positivi. Ma dobbiamo continuare, questi progressi devono essere confermati". Ancora senza Mauro Icardi: "Ha avuto un infortunio e non ha ancora recuperato. Qualcosa cambieremo. Kondogbia è a disposizione, Borja Valero sarà titolare".



Il discorso vira anche sul mercato da completare: Spalletti ne ha parlato e ne parlerà ancora con i direttori Ausilio e Sabatini ("Faremo un summit dopo l'allenamento"), per capire dove e come rinforzare la rosa, aspettando l'arrivo di Dalbert, ormai sempre più vicino. C'è da sciogliere il nodo Perisic, innanzitutto: "È un ragazzo serio, chiedete a lui dell'interessamento dello United. Lui deve rispettare il contratto firmato, se l'Inter accetterà la richiesta, poi si andrà a prendere un giocatore altrettanto forte".



Poi c'è anche il mercato delle altre: "Bonucci via dalla Juve? Parliamo di squadre che sono già abbastanza importanti, quindi possono permettersi delle cessioni importanti. E non è la prima volta, penso a Pogba a suo tempo. Allo stesso tempo, hanno incassato tanti soldi e non sarà facile sostituire uno come Bonucci, un giocatore con tanta personalità".