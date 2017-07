Inter, Spalletti: "Ottima ripresa, potevamo fare più gol"

Luciano Spalletti elogia la ripresa dei suoi nella sfida vinta contro il Lione all'International Champions Cup: "Ciò che conta in campo è l'equilibrio e la capacità di mantenere le giuste distanze tra i reparti: si difende attaccando e quando si perde palla serve stare più stretti per recuperarla e palleggiare meglio: ho visto tutte queste cose, soprattutto nel secondo tempo. Dal mio punto di vista, questo è ciò che conta di più".



Il tecnico dell'Inter chiede comunque di più alla squadra: "Avremmo potuto anche fare altri gol. Pochi giorni per allenarsi? Nel calcio moderno ormai ci si allena apposta con il pallone perché il giorno dopo si gioca. In questo sport, se c'è un modo per recuperare meglio le forze, è gestire al meglio il possesso palla durante il match".



Infine, i complimenti al pubblico: "Mostra grande passione, anche per un gesto tecnico singolo: una cosa che in Italia si è un po' persa. Capisco perché molti imprenditori cinesi fanno importanti sforzi per investire nel calcio".