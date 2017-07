Inter, Spalletti: "Non andiamo allo sbaraglio"

Luciano Spalletti è tornato a parlare dell'Inter in costruzione: con i nerazzurri in partenza da Malpensa per raggiungere Nanchino, dove i nerazzurri avranno il quartier generale della loro tournée in Cina, il tecnico ha fatto il punto della situazione.



"A volte lo vedo che si va alla ricerca di scorciatoie, ma noi avevamo l'obbligo dell'Uefa e la proprietà è stata disponibile, i dirigenti sono stati bravi, non si va allo sbaraglio per fare confusione, miriamo alle nostre situazioni e cerchiamo di portarle a casa. I tempi sono quelli corretti". Chiaro il riferimento ai limiti del fair play finanziario.



Sulla tournée in Cina per l'International Champions Cup Spalletti spiega: "Sì, avrei preferito più giorni per lavorare ma ora questa è la tendenza per avere connotati internazionali, essendo di quel territorio lì, avremo un'altra roccaforte come a Milano. Perisic convocato? Non vi racconto bugie, è tutto regolare quello che abbiamo fatto".