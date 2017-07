ICC, Tottenham-Roma 2-3, Tumminello gol al 92'

L'ultima zampata è di un ragazzino, come capita spesso in quest'International Champions Cup. Alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, decide Marco Tumminello che ha 18 anni e in Serie A ha debuttato il 6 gennaio 2016, senza mai "vederla" nella scorsa stagione. La Roma si era buttata via, facendosi rimontare due gol in 4 minuti dal Tottenham, poi è arrivato il gol del giovanissimo centravanti capace di ritagliarsi una fetta di gloria.



Finisce 3-2, dunque e i progressi chiesti da Di Francesco alla vigilia sono evidenti. La Roma è brava a sbloccare il risultato al 13' con un rigore di Perotti, maestro della specialità: il 4-3-3 è cucito su misura su di lui perché gli evita eccessivi compiti di copertura, gli consente di dialogare con Nainggolan e di accentrarsi come gli piace. Sull'altro lato Defrel deve riadattarsi dopo due stagioni da centravanti al Sassuolo: con Dzeko in mezzo, deve trovare spazio altrove.



La Roma titolare chiude l'intervallo in vantaggio, poi quando entrano le "riserve" trova il raddoppio con il turco Under: un gol è il miglior modo per presentarsi. Poi nel finale i giallorossi si distraggono e il Tottenham pareggia in pochi minuti con Winks (87', Skorupski non esente da colpe) e Janssen (91' su cross dalla destra di Nkoudou). Ma gli Spurs non avevano fatto i conti con Tumminello, che si avventa sul cross di Strootman e insacca.