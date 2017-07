ICC, Roma-Juventus in esclusiva su Premium Sport

D'accordo che è solo calcio d'estate, ma Roma-Juventus non sarà mai considerata un'amichevole. La prima e la seconda dell'ultimo campionato di Serie A si sfidano questa sera a Foxborough (alle 22.05 in diretta e in esclusiva su Premium Sport HD) nell'ambito dell'International Champions Cup a meno di un mese dall'inizio del campionato. Prima però per i bianconeri c'è la Supercoppa con la Lazio, ecco perchè Allegri considera la partita di stasera importantissima per capire a che punto sono i bianconeri.

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Nura, Fazio, Moreno, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Romagnoli, Bruno Peres, Juan Jesus, Castan, De Rossi, Gerson, Pellegrini, Cengiz Under, Iturbe, Sadiq, Tumminello, Antonucci, Keba.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Asamoah, Lichtsteiner, Chiellini, Sturaro, Lemina, Marchisio, Rincon, Caligara, Coccolo, Vogliacco, Mandragora, Bernardeschi, Kean, Bentancur.